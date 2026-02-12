Il comunicato dell’Avellino con le parole di Biancolino dopo le dichiarazioni della Curva Sud sul diverbio tra l’allenatore e un tifoso

È un momento difficile quello che sta attraversando l’Avellino, sia sul campo sia fuori.

I biancoverdi hanno infatti perso 4 delle ultime 5 partite, e dopo l’ultima sconfitta contro il Frosinone in casa, l’allenatore Biancolino ha avuto un acceso diverbio con un membro della Curva Sud.

In seguito a quanto accaduto, il tifo organizzato dell’Avellino ha pubblicato un comunicato, spiegando: “Ciò che abbiamo visto contro il Frosinone è inaccettabile, perché chi manca di rispetto a uno solo dei tifosi, manca di rispetto a tutta la piazza”. Non solo, perché la Curva Sud ha anche preteso una presa di posizione da parte dell’allenatore: “Mister Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza. Se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare”.

A 3 giorni dalla partita, di nuovo in casa, contro il Pescara, il club ha pubblicato un comunicato ufficiale con le parole dell’allenatore in seguito a un incontro tra lo stesso Biancolino e la società biancoverde.

Avellino, le scuse di Biancolino

Come spiegato dall’Avellino sul proprio sito web: “Al termine di un incontro tra società e staff tecnico è emersa la volontà dell’allenatore biancoverde di rilasciare una dichiarazione rivolta all’intero ambiente irpino”. Biancolino ha dichiarato: “Sono un uomo in carne e ossa anche io, accetto le critiche fin quando però non travalicano il limite del consentito sfociando in insulti, cattiverie e offese”.

L’allenatore biancoverde si è dunque scusato per l’atteggiamento assunto: “È stato un gesto non bello ma non rivolto alla mia gente, bensì a una persona che ha usato parole offensive nei confronti della mia famiglia e questo è inammissibile. Ma comunque resta un gesto inaccettabile figlio dell’istinto che non posso e non devo permettermi, soprattutto in qualità di allenatore dell’Avellino”.

Biancolino chiama a raccolta i tifosi

L’allenatore ha poi continuato: “Non so cosa darei per raggiungere prima possibile l’obiettivo stagionale della salvezza, ma senza il supporto della nostra gente diventa tutto più difficile. A prescindere da me abbiamo una categoria e una squadra da difendere”.

Infine ha concluso: “L’aiuto che si dà alla squadra nei momenti difficili vale molto di più del gioire insieme. Per questo spero e chiedo, con tutto il cuore, che a partire dalla gara contro il Pescara il Partenio-Lombardi ritorni a essere quella bolgia in grado di spingere la squadra alla vittoria. A fine partita, poi, è giusto criticare o applaudire a patto che lo si faccia nei confronti dell’allenatore e non dell’uomo. Sempre forza lupi!”