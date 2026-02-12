Questo sito contribuisce all'audience di

Avellino, Biancolino si scusa col tifoso e chiede l’aiuto della Curva: “Sempre forza lupi!”

Redazione 12 Febbraio 2026
Biancolino dopo il diverbio con il tifoso dell'Avellino
Biancolino (Avellino) IMAGO

Il comunicato dell’Avellino con le parole di Biancolino dopo le dichiarazioni della Curva Sud sul diverbio tra l’allenatore e un tifoso

È un momento difficile quello che sta attraversando l’Avellino, sia sul campo sia fuori.

I biancoverdi hanno infatti perso 4 delle ultime 5 partite, e dopo l’ultima sconfitta contro il Frosinone in casa, l’allenatore Biancolino ha avuto un acceso diverbio con un membro della Curva Sud.

In seguito a quanto accaduto, il tifo organizzato dell’Avellino ha pubblicato un comunicato, spiegando: “Ciò che abbiamo visto contro il Frosinone è inaccettabile, perché chi manca di rispetto a uno solo dei tifosi, manca di rispetto a tutta la piazza”. Non solo, perché la Curva Sud ha anche preteso una presa di posizione da parte dell’allenatore: “Mister Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza. Se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare”.

A 3 giorni dalla partita, di nuovo in casa, contro il Pescara, il club ha pubblicato un comunicato ufficiale con le parole dell’allenatore in seguito a un incontro tra lo stesso Biancolino e la società biancoverde.

Avellino, le scuse di Biancolino

Come spiegato dall’Avellino sul proprio sito web: “Al termine di un incontro tra società e staff tecnico è emersa la volontà dell’allenatore biancoverde di rilasciare una dichiarazione rivolta all’intero ambiente irpino”. Biancolino ha dichiarato: “Sono un uomo in carne e ossa anche io, accetto le critiche fin quando però non travalicano il limite del consentito sfociando in insulti, cattiverie e offese”.

L’allenatore biancoverde si è dunque scusato per l’atteggiamento assunto: “È stato un gesto non bello ma non rivolto alla mia gente, bensì a una persona che ha usato parole offensive nei confronti della mia famiglia e questo è inammissibile. Ma comunque resta un gesto inaccettabile figlio dell’istinto che non posso e non devo permettermi, soprattutto in qualità di allenatore dell’Avellino”.

Biancolino dopo il diverbio con il tifoso dell'Avellino
Pallone Serie B (IMAGO)

Biancolino chiama a raccolta i tifosi

L’allenatore ha poi continuato: “Non so cosa darei per raggiungere prima possibile l’obiettivo stagionale della salvezza, ma senza il supporto della nostra gente diventa tutto più difficile. A prescindere da me abbiamo una categoria e una squadra da difendere”.

Infine ha concluso: “L’aiuto che si dà alla squadra nei momenti difficili vale molto di più del gioire insieme. Per questo spero e chiedo, con tutto il cuore, che a partire dalla gara contro il Pescara il Partenio-Lombardi ritorni a essere quella bolgia in grado di spingere la squadra alla vittoria. A fine partita, poi, è giusto criticare o applaudire a patto che lo si faccia nei confronti dell’allenatore e non dell’uomo. Sempre forza lupi!”

 