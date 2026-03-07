“Balla coi lupi”: prima vittoria di Ballardini sulla panchina dell’Avellino

L’Avellino trova il primo successo della gestione Ballardini: battuto il Padova per 1-0 con la rete di Russo al 93′.

Balla coi lupi: ci sono volute quattro partite per raccogliere la prima gioia sulla panchina dell’Avellino per Davide Ballardini ma ora l’allenatore di Ravenna può finalmente sorridere.

“Vogliamo essere più aggressivi, creare problemi agli avversari ed entrare maggiormente dentro la partita con qualità e determinazione“, aveva dichiarato prima della partita contro il Padova. La squadra campana ha recepito il messaggio sin dal primo minuto, con un avvio aggressivo e ad alta intensità. Patierno, Biasci per due volte e poi Sounas flirtano nel primo tempo con il gol del vantaggio. Il Padova, però, in qualche modo resiste.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le azioni pericolose si fanno più rare. L’Avellino continua a fare la partita e i veneti aspettano compatti nella propria metà campo. L’occasione più grande però capita sul destro di Di Mariano che impatta sulla traversa a cinque dalla fine. Poi il finale regala la sorpresa al Partenio-Lombardi.

Quando il risultato sembrava essere ormai inchiodato sullo 0-0 ecco la giocata del singolo. Raffaele Russo riceve, punta e salta Belli e poi infila Sorrentino con un mancino potentissimo da posizione defilata. È euforia pura per i 10 mila tifosi locali. L’Avellino ritrova tre punti che mancavano da 6 partite, con l’ultimo squillo che risaliva al successo interno contro il Cesena per 3-1 del 31 gennaio.

Il tocco di Ballardini: la svolta tattica premia l’Avellino

La squadra campana ha vissuto mesi delicati. Dopo un ottimo avvio di campionato e una posizione di classifica tranquilla qualcosa si era inceppato, con solamente 5 punti nelle ultime 9, prima del successo contro il Padova. Un febbraio nero fatto di tre sconfitte contro Monza, Frosinone e Pescara era costato la panchina a Raffaele Biancolino. Così è arrivata la decisione da parte della società di cambiare e dare fiducia all’esperto Davide Ballardini.

L’impatto è stato complicato, con due pareggi contro Reggiana e Juve Stabia e la sconfitta per 4-0 a Venezia nel turno infrasettimanale. Dopo aver mantenuto la continuità tattica con la precedente gestione tecnica nelle prime uscite, però, contro il Padova Ballardini ha trovato la svolta: il passaggio alla difesa a 4 con un 4-3-1-2 con Palumbo incursore dietro a Biasci e Patierno. Più coraggio e un calcio maggiormente propositivo. Oltre al sistema di gioco, la mente ha fatto la differenza. La squadra campana è stata aggressiva fin dal primo minuto e questa caparbietà è stata premiata dal gol nel finale realizzato da Raffaele Russo. Tre punti che fanno respirare l’ambiente dopo un periodo complesso e che valgono il +4 sulla zona play-out.

“Meritavamo di vincere”: le parole dell’allenatore a fine partita

La richiesta di Ballardini prima di Avellino-Padova era stata quella di proporre qualcosa di più dal punto di vista offensivo rispetto alle precedenti uscite. L’allenatore è stato accontentato: “È importante che una squadra presenti in una partita almeno otto occasioni nitide da gol. L’Avellino meritava di vincere, ha fatto una bella partita. Però adesso pensiamo alla prossima“, ha spiegato dopo il match nella pancia del Partenio-Lombardi.

Una grande gioia, ma subito un occhio al prossimo delicato periodo. L’Avellino affronterà ora tre partite che diranno molto del proprio futuro contro Virtus Entella, Sudtirol e Sampdoria. Il morale, però, torna a essere alto dopo una prestazione convincente. E Ballardini intanto si gode il primo ballo coi lupi.

A cura di Stefano Parpajola