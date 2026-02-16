Avellino, contatti approfonditi con Viali. L’ex Reggiana in ballottaggio con Caserta

L’Avellino lavora per il nuovo allenatore. I biancoverdi hanno avuto contatti approfonditi con Viali, che entra in ballottaggio con Caserta

L’Avellino è al lavoro per il post Biancolino. I biancoverdi hanno avuto contatti approfonditi con William Viali. L’allenatore ex Reggiana entra così in ballottaggio con Fabio Caserta.

Esce dalla lista del club biancoverde Luca D’Angelo. Come vi abbiamo raccontato, l’allenatore aspetta la chiamata dello Spezia. Il club ligure non ha ancora deciso il futuro dell’attuale allenatore, Roberto Donadoni.

Attualmente, l’Avellino occupa la quattordicesima posizione in classifica. I biancoverdi hanno totalizzato 28 punti in 25 giornate, con 29 reti segnate e 41 subite.

Il club, neopromosso, punta a ottenere la salvezza e proseguire il suo cammino in Serie B.