Austria-Cipro, si apre una buca nel terreno di gioco: match interrotto per circa 6 minuti
Situazione incredibile a Linz, nel match tra Austria e Cipro. Nel corso del secondo tempo, infatti, si è aperta una buca profonda diversi centimetri nella metà campo dei padroni di casa.
L’arbitro Kehlet è stato costretto a interrompere il gioco per circa 6 minuti, il tempo necessario ai giardinieri per colmare l’avvallamento con diversi secchi di sabbia.
Non è la prima volta che succede in un match dell’Austria. Anche nel 2022, al termine di un match contro la Danimarca giocato all’Ernst Happel Stadion, si aprì un buco nel terreno di gioco.
La sfida è terminata con la vittoria dei padroni di casa grazie al gol di Sabitzer, che ha consegnato la terza vittoria consecutiva alla squadra di Rangnick.