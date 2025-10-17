Le parole del direttore sportivo dei nerazzurri

Da Lookman a Manu Kone passando per Gasperini: Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando di calciomercato e non solo. “Ci abbiamo provato per il nigeriano convinti che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile”.

Il presente oggi si chiama Francesco Pio Esposito: “La sua crescita e quella di Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2”.

E aggiunge: “Noi cercavamo una punta centrale, abbiamo seguito anche Hojlund. Ma nei 15 giorni giocato durante il Mondiale per Club abbiamo capito che pio aveva forza fisica e giusta voglia di arrivare”.

Lookman e non solo. L’Inter, come raccontato anche la scorsa estate (LEGGI QUI), ha provato ad acquistare anche Manu Kone. “C’è stato un contatto con la Roma. Uno solo? Uno, più, che importa? A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E poi ci siamo mossi per Diouf”.

Inter, Ausilio e le parole su Gasperini

Piero Ausilio, nei suoi anni all’Inter, ha avuto l’opportunità di lavorare anche con Gian Piero Gasperini. Per poco tempo, però: dal primo luglio del 2011 al 21 settembre del stesso anno. Per un totale di cinque partite. “Gasperini da noi è stato pochino. Mi credi (facendo riferimento alla domanda del giornalista, ndr) se ti dico che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, visto quello che ha fatto in seguito? È un top”.

Da un allenatore all’altro. Simone Inzaghi, dopo diversi anni, ha salutato l’Inter. Una scelta che ha portato Christian Chivu sulla panchina nerazzurra. “Ci siamo ritrovati ad affrontare il tema della sostituzione di Simone soltanto il primo giugno. Fino all’ultimo abbiamo sperato che restasse. Quando la proprietà chiede di individuare una soluzione non puoi portare un solo nome. Fabregas e De Zerbi? Abbiamo fatto i nostri sondaggi e tratto le conclusioni. Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà”.