Inter, Ausilio: “Lookman? Non un mistero il nostro interesse”

Il punto di Piero Ausilio sul mercato dell’Inter

Dopo la fine di una lunga stagione, chiusa con l’eliminazione agli ottavi di finale dal Mondiale per Club, per l’Inter si avvicina il momento di ripartire.

Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha fatto il punto sull’avvicinamento alla nuova stagione.

Naturalmente, il tema è stato il calciomercato: “C’è tanto pessimismo. Al di là di Zalewski abbiamo anche Pio Esposito che farà sicuramente bene. Inter non indebolita? Il mercato non è ancora finito. Tutto è stato concordato con proprietà, presidente e allenatore. Gli obiettivi non saranno mai inferiori a quelli degli anni passati“.

Tra gli obiettivi in entrata, Ausilio ha parlato di Lookman e Leoni, ma senza smentire Nico Gonzalez e Sancho. Di seguito le sue parole.

Inter, Ausilio: “Non lavoriamo in un’unica direzione, ma Lookman è la nostra preferita”

Ausilio ha parlato per prima cosa dell’obiettivo Lookman: “Non è un mistero il nostro interese. Ci siamo sentiti con l’Atalanta e abbiamo comunicato le aspettative. Ci piacerebbe portarlo, l’Atalanta sarà la controparte con cui lavorare, al di là dell’interesse nostro e della volontà del giocatore“.

Ma l’attaccante dell’Atalanta, come raccontato, non è l’unico nome sulla lista: “Sancho e Nico Gonzalez? Non possiamo lavorare in un’unica direzione. Questa è la nostra preferita. nel caso in cui non si possa riuscire troveremo alternative“.

Ausilio: “Calhanoglu non è mai stato sul mercato”

Il ds nerazzurro ha poi parlato di un altro nome interessante, Leoni del Parma: “Pur avendo poche presenze ha dimostrato di avere qualità. Non solo l’Inter, altri l’hanno notato, il Parma ne giova ma credo vogliano continuare con lui. Vogliamo migliorare altri reparti prima di quello difensivo, più avanti faremo altre valutazioni“.

Ha voluto mettere un punto sul caso Calhanoglu: “Non lo abbiamo mai messo sul mercato e non è mai arrivata un’offerta. Lui non ha mai chiesto di andare via dall’Inter. Fa parte delle dinamiche di mercato. essendo bravi e forti è normale che piacciano ma non abbiamo intenzione di privarci di lui“.

Ausilio ha chiuso parlando della strategia nell’ultimo mese: “Dobbiamo occuparci anche di qualche uscita. In entrata dobbiamo fare qualche ritocco, ma non possiamo avere rose di 30 giocatori, in modo che tutti possano avere le giuste opportunità. Tutti i giocatori sono già stati informati e sanno quale è il progetto su di loro. Cercheremo di aiutarli e di trovare squadre di gradimento. Ci deve essere chiarezza e noi lo siamo stati. Ci deve essere equilibrio“.