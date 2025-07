Cremonese, in corso le visite mediche di Audero

In corso le visite mediche di Emil Audero con la Cremonese: il portiere si trasferisce in grigiorosso dal Como in prestito con diritto

Continua il calciomercato della Cremonese. I grigiorossi, molto attivi in questa estate, vogliono dare una squadra competitiva per la lotta salvezza nelle mani di Davide Nicola.

Per la porta sono in corso le visite mediche di Emil Audero. Il giocatore arriva dal Como in prestito con diritto di riscatto.

Audero nella scorsa stagiona ha giocato i primi sei mesi con la maglia dei biancoblù ed è passato poi in prestito al Palermo con cui ha preso parte a 15 gare in Serie B.