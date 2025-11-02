Attilio Lombardo torna alla Sampdoria da collaboratore tecnico: è ufficiale

Attilio Lombardo torna alla Sampdoria. Era stato il vice allenatore di Alberico Evani da aprile fino a fine giugno 2025, ora entra nello staff di Foti nei panni di collaboratore tecnico.

Lombardo ha firmato un contratto di medio-lungo termine, con degli obiettivi precisi da raggiungere. Si unisce alla Sampdoria in qualità di collaboratore tecnico per integrare lo staff di Gregucci e Foti, ma avrà un ruolo di visione di più ampio, fungendo da raccordo tra prima squadra e academy.

In Lombardo è stata individuata una figura in grado di incarnare i valori della Sampdoria. Il nuovo collaboratore tecnico, a prescindere dall’allenatore e dallo staff, resterà alla Sampdoria a lungo.

La sua avventura in blucerchiato è iniziata prima del previsto, in quanto è presente al Luigi Ferraris per assistere alla partita contro il Mantova.