Il Sassuolo cerca il sostituto di Cheddira: Nzola in vantaggio su Cutrone

Il Sassuolo cerca il sostituto di Walid Cheddira: in lista sia M’Bala Nzola che Patrick Cutrone, con il primo in vantaggio

Il prestito al Sassuolo di Walid Cheddira verrà interrotto e il calciatore – di proprietà del Napoli – disputerà la seconda parte di stagione in Puglia, con la maglia del Lecce.

Per sostituire l’attaccante marocchino classe 1998, i neroverdi stanno ora valutando diversi profili.

Nella lista stilata ci sono sia M’Bala Nzola che Patrick Cutrone. Il primo è in uscita dal Pisa, mentre il secondo è attualmente in prestito al Parma dal Como.

Attualmente, l’ex giocatore dello Spezia è in vantaggio sull’attaccante del Parma.