Attacco Lecce: si valutano i nomi di Cheddira, Kouamé e Cutrone

Il Lecce sonda il mercato degli attaccanti: occhi su Cheddira, Kouamé e Cutrone

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Sadik Fofana, Omri Gandelman e Oumar Ngom, il Lecce continua a cercare delle opportunità di mercato.

La società giallorossa potrebbe infatti prendere ancora una punta e sta valutando tre nomi: Walid Cheddira, Christian Kouamé e Patrick Cutrone.

Con tredici gol segnati finora, il Lecce è il peggior attacco della Serie A dopo 20 giornate. L’obiettivo è quindi chiaro: dare forse nuove al reparto offensivo.