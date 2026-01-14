Attacco Lecce: si valutano i nomi di Cheddira, Kouamé e Cutrone
Il Lecce sonda il mercato degli attaccanti: occhi su Cheddira, Kouamé e Cutrone
Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Sadik Fofana, Omri Gandelman e Oumar Ngom, il Lecce continua a cercare delle opportunità di mercato.
La società giallorossa potrebbe infatti prendere ancora una punta e sta valutando tre nomi: Walid Cheddira, Christian Kouamé e Patrick Cutrone.
Con tredici gol segnati finora, il Lecce è il peggior attacco della Serie A dopo 20 giornate. L’obiettivo è quindi chiaro: dare forse nuove al reparto offensivo.