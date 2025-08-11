Raspadori ufficiale all’Atletico Madrid, il saluto al Napoli: “Ve voglio bene guagliu”

Adesso è anche ufficiale: l’Atletico Madrid annuncia Giacomo Raspadori

Non solo gli arrivi di Kevin De Bruyne, Lucca, Noa Lang e molti altri. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è attivo anche sul mercato in uscita.

Proprio così, dunque, è arrivato il momento dell’addio di Giacomo Raspadori, che si trasferisce all’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Dopo aver raccontato la trattativa, adesso è arrivata anche l’ufficialità. I Colchoneros hanno accolto l’attaccante italiano, mentre il Napoli ha salutato calorosamente il giocatore protagonista in positivo di entrambi gli Scudetti conquistati negli ultimi anni.

A chiudere, anche Raspadori stesso ha voluto salutare il club e tutti i suoi tifosi, ringraziando per i ricordi belli e dicendosi orgoglioso di aver vestito la maglia azzurra. Di seguito riportiamo il suo messaggio e tutti i comunicati.

Napoli, Raspadori: “Quello che abbiamo fatto rimarrà nel cuore”

Jack Raspadori, dunque, ha voluto salutare Napoli con un messaggio sui propri canali social.

“Napoli, grazie. Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire. Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso“.

“Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile.

Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana“.

“Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo.

Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma sopratutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliu“.

Atletico Madrid, ufficiale l’arrivo di Raspadori

Il Napoli ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Jack Raspadori all’Atletico Madrid.

“La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid. Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia. Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti. Grazie, Jack!”

A seguire, è arrivato anche l’annuncio proprio dell’Atletico Madrid.

“Giacomo Raspadori è ufficialmente un giocatore dell’Atlético Madrid dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento alla nostra squadra. L’attaccante ha sostenuto le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva di Alto Rendimento Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Madrid Arturo Soria. Successivamente si è recato negli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato un contratto di cinque anni con la nostra società“.