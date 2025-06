Atletico Madrid, accordo non trovato per Theo Hernandez: la situazione

Nonostante l’ultimo rilancio dell’Atletico Madrid, non c’è l’accordo con il Milan per Theo Hernandez: gli spagnoli potrebbero chiamarsi fuori

Non c’è l’accordo tra Atletico Madrid e Milan per Theo Hernandez. Nonostante l’ultimo rilancio del club spagnolo, non è stata trovata l’intesa con i rossoneri.

I Colchoneros avevano aumentato l’offerta nelle scorse ore, dai 15 milioni iniziali a 20, e le parti sembravano sempre più vicine per chiudere.

Nonostante l’aumento dell’offerta dell’Atletico Madrid, però, non c’è l’accordo per portare Theo Hernandez in Spagna: a questo punto il club spagnolo potrebbe chiamarsi fuori dalla trattativa.

Nei giorni scorsi il terzino francese ha rifiutato l’Al-Hilal, con l’obiettivo di rimanere in Europa anche nella prossima stagione.