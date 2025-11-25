Le parole di Diego Simeone alla vigilia della sfida di Champions League tra Atlético Madrid e Inter.

L’Atlético Madrid si sta preparando ad affrontare in casa l’Inter di Cristian Chivu per la quinta giornata di Champions League. L’appuntamento è fissato mercoledì 26 novembre alle 21.

Alla vigilia della sfida Diego Simeone ha presentato il match nella consueta conferenza stampa.

“In Champions sono in una buona posizione, hanno già giocato anche due finali. È una delle favorite alla vittoria“, ha esordito parlando dei nerazzurri.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete, dell’allenatore dell’Atlético Madrid.

Atlético Madrid, le parole di Simeone

Sulla possibilità di allenare i nerazzurri in futuro Simeone ha commentato: “Nel mio cammino da allenatore mi immagino anche sulla panchina dell’Inter“.

Ha poi concluso parlando degli obiettivi stagionali: “Ho sempre cercato di raggiungere gli obiettivi richiesti dai miei superiori. Se il club vuole queste cose io lavorerò per questo“.