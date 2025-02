FantaSanremo e Coma_Cose: su TikTok l’Atletico Madrid “parla” italiano

L’evento italiano più famoso del mondo con una delle squadre di calcio più seguite sui social: l’Atletico Madrid “parla” (anche) la nostra lingua e canta come Sanremo

Nella settimana per eccellenza della musica italiana, c’è una squadra che parla (anche) la nostra lingua ed è una grande fan della musica. Perché l’Atletico Madrid ha usato “Cuoricini” dei Coma_Cose su TikTok per un video di Griezmann? Ma soprattutto, perché il club spagnolo gioca al FantaSanremo?

Social invasi e trend del momento cavalcati con grande efficacia: la squadra comunicazione dei Colchoneros – guidata dal direttore marketing Valerio Gori e dal responsabile della comunicazione digitale Lorenzo Serafini, formata da 8 persone – è la più cool del momento.

L’obiettivo è chiaro: creare un contenuto che abbia un impatto reale sul territorio in cui viene proposto. Una chiara strategia di comunicazione legata allo sviluppo di internazionale del brand.

E quale modo migliore per “sfruttare” l’impatto mediatico di Sanremo? Dopo aver iniziato lo scorso anno, proprio durante la settimana del Festival, in pochi mesi l’Atletico è diventato uno dei club più amati in Italia.

Target e brand identity: come lavora l’Atletico Madrid sui social

Cercare un target preciso e creare un contenuto ad hoc. In che modo? Seguendo i trend del momento del paese di riferimento. Cercare, scrollare e produrre. Non si tratta di una semplice traduzione dall’italiano allo spagnolo, ma di un vero e proprio restyling del contenuto da pubblicare.

E non è un caso se, attualmente, l’Atletico Madrid vanta di una brand identity ben riconosciuta e definita in tutta Europa. Una buona comunicazione passa anche da un equilibrio che non può mai essere trascurato. Il tono utilizzato per un determinato contenuto deve andare di pari passo con quelli che sono i risultati sportivi del club. E i giocatori? Si divertono con loro, ripubblicando i contenuti sui propri profili.

Vivere il calcio con tono leggero e rilassato, anche con gli altri club (e di altri sport)

Potrà suonare strano e bizzarro, ma il migliore amico dell’Atletico Madrid (sui social) è il Parma. Un continuo botta e risposta tra admin seguito dagli stessi utenti. Non solo: anche con la Juventus è nato un siparietto divertente. Tutto nasce per caso, sotto i commenti: un modo divertente per vivere il calcio in maniera più serena e rilassata. E non mancano le collaborazioni con le squadre NBA (Chicago Bulls) e NFL (Miami Dolphins).

Sui social, l’Atletico Madrid vuole essere identificato come club simpatico e leggero. Obiettivo raggiunto. E no, non stiamo parlando del multiverso. Ma ora, tutti si staranno chiedendo. Ma Griezmann avrà inserito Brunori Sas nella sua squadra di FantaSanremo?

