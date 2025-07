Atletico Madrid, Ruggeri: “Un orgoglio essere allenato da Simeone”

La conferenza stampa di presentazione di Matteo Ruggeri come nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Giornata di presentazioni in quel di Madrid: Matteo Ruggeri, nuovo acquisto dei Colchoneros, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore dell’Atletico Madrid.

Arrivato in Spagna dall’Atalanta in questa sessione di mercato per una cifra di circa 20 milioni di euro, il calciatore italiano si è subito dichiarato pronto per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Diego Simeone.

Proprio sull’allenatore argentino, Ruggeri ha dichiarato: “Per me è un orgoglio essere allenato da uno come lui: mi ha impressionato fin dal primo momento. Mi piace moltissimo il suo modo di allenare, il suo stile”.

Di seguito, il resto della sua conferenza stampa.

Atletico Madrid, la conferenza di presentazione di Ruggeri

L’ex Atalanta ha poi commentato la scelta di andare in Spagna per vestire la maglia dell’Atletico: “Quando mi è stato detto che c’era l’opportunità di entrare a far parte di questo magnifico club ero felicissimo. Arrivare in un club così grande è un sogno perché parliamo di uno dei club più importanti al mondo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e spero di vincere, a cominciare dalla Liga. Sono un giocatore che lotta per la maglia e che dà il 100% in qualsiasi momento“