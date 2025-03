La pazza notte del Metropolitano: il Barcellona ribalta l’Atletico e vince 2-4

Il Barcellona ribalta l’Atletico Madrid e vince 2-4 al Metropolitano. Segnano Lewandowski, Yamal e Torres fa doppietta

Pazza notte quella del Metropolitano di Madrid, dove a darsi battaglia sono stati Atletico e Barcellona.

La sfida, validissima per la corsa al titolo in Liga, si è chiusa con il risultato di 2-4 per i blaugrana. Dopo che però l’Atletico era stato in vantaggio di due reti.

Fino a ridosso dell’ottantesimo infatti, gli uomini di Simeone stavano guidando la partita sul risultato di 2-0. Un gol di Lewandowski e uno di Ferran Torres sono però bastati al Barcellona per iniziare presto la vincente rimonta.

Ecco cosa è successo nella pazza notte del Metropolitano.

La pazza notte del Barcellona al Metropolitano: dal 2-0 al 2-4

La formazione allenata da Flick aveva chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 1-0 per l’Atletico, dopo il gol messo a segno da Julian Alvarez a ridosso del 45′ su assist di Giuliano Simeone. Al 70′ è arrivato invece il raddoppio dei Colchoneros firmato da Sorloth, che è riuscito a pescare l’angolo giusto con un tiro dal limite dell’area battendo l’ex Juve Szczesny.

Pochi minuti dopo però, le cose sono cambiate. Prima Lewandowski e poi Ferran Torres hanno infatti trovato il pareggio portando la sfida sul 2-2 segnando rispettivamente al minuto 72 e al minuto 78. Nei minuti di recupero finali invece, il tocco del wonderkid: Yamal batte Szczesny, e poco dopo Ferran Torres sigla la doppietta personale al 98′. Il Barcellona l’ha ribaltata: è 2-4 nella pazza notte del Metropolitano. Una pazza notte, che può valere una Liga…

Una poltrona per 3 nel campionato spagnolo: Barça, Real e Atletico in corsa per il titolo

Il successo del Barcellona sul campo dell’Atletico permette a Flick e ai suoi di salire a quota 60 punti in campionato e in testa alla classifica de LaLiga. E con una partita in meno ancora da disputare. A pari merito ma al secondo posto c’è il Real di Mbappé e compagni, che nella giornata corrente del campionato spagnolo hanno portato a casa 3 punti dalla sfida in trasferta contro il Villarreal.

Leggermente più staccato quindi l’Atletico, che è uscito sconfitto dalla partita di oggi (16 marzo) contro il Barcellona. I Colchoneros restano comunque relativamente vicini al pacchetto delle prime due, con 56 punti. Appena dietro la squadra di Simeone c’è però anche l’Athletic Bilbao a quota 52. E chissà che non possa rivelarsi una pretendente in più per la lotta a LaLiga in queste ultime giornate di campionato…