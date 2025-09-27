Spettacolo nei primi 45 minuti del derby di Madrid: è 2-2 all’intervallo tra Atletico e Real. Annullato un gol a Lenglet

Tante emozioni e spettacolo nella prima metà del derby di Madrid. È 2-2 tra Atletico e Real, al termine di 45 minuti caratterizzati da un’intensità incredibile che non ha certo annoiato gli spettatori.

Ad aprire le danze ci ha pensato Le Normand dopo meno di un quarto d’ora, poi è salito in cattedra il cinismo della squadra di Xabi Alonso, capace di ribaltare il punteggio con Mbappè e Guler. A riaccendere l’entusiasmo della squadra di Simeone ci ha pensato Sorloth, che a pochi minuti dalla fine del primo tempo sorprende Huijsen e batte il grande ex Courtois.

Pochi istanti dopo lo stesso norvegese avrebbe l’occasione di completare la contro-rimonta dei Colchoneros. L’ex Real Sociedad non è riuscito ad arrivare su un pallone a pochi metri dalla porta del Real Madrid, per la disperazione di Simeone dalla panchina.