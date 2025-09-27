Arda Guler alza la gamba in area di rigore e colpisce sul volto Nico Gonzalez. Dal dischetto Julian non sbaglia e riporta avanti l’Atletico

Le emozioni non si fermano nel derby di Madrid. Dopo un primo tempo spettacolare, la ripresa si apre con un fallo di Arda Guler in area di rigore. Il turco alza troppo la gamba e finisce per colpire Nico Gonzalez.

Secondo l’arbitro Alberola Rojas e il VAR Carlos Del Cerro Grande è calcio di rigore. Dopo l’ammonizione del turco, che aveva segnato il gol del momentaneo 1-2, dal dischetto si presenta Julian Alvarez. L’argentino non trema e batte Courtois, facendo impazzire il Metropolitano.

Lo stesso argentino ha portato il punteggio sul 4-2 pochi minuti più tardi, con un calcio di punizione incredibile sul quale il portiere belga non è riuscito a mettere la mano.