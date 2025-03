Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid, derby valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Dopo lo spettacolare 2-1 dell’andata firmato Rodrygo, Alvarez e Brahim Diaz, Atletico e Real sono pronte a scendere in campo per il secondo atto degli ottavi di finale di Champions League.

Con il Barcellona che ha superato il Benfica nel doppio confronto con un totale di 4-1, ci sarà sicuramente un’altra squadra spagnola che avanzerà nella competizione europea.

Chi vincerà, intanto, sfiderà con molte probabilità l’Arsenal, che ha vinto l’andata contro il Psv in trasferta con il punteggio di 1-7.

Intanto, queste le probabili formazioni di Atletico Madrid e Real Madrid che dovrebbero scendere in campo per aggiudicarsi il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

Non dovrebbero esserci cambi per quanto riguarda la formazione di Simeone uscita sconfitta al Bernabeu per 2-1. L’allenatore dovrebbe infatti confermare sia la coppia in attacco, targata Julian Alvarez e Antoine Griezmann, che quella in difesa con Gimenez e Le Normand.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Javi Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

Dopo la febbre della scorsa settimana, Ancelotti ritrova come per l’andata Courtois e Rudiger, che dovrebbero dunque partire dall’inizio. L’unico dubbio per l’allenatore italiano riguarda Mbappé, che nella giornata di martedì 11 marzo aveva iniziato l’allenamento a parte e non con la squadra. Probabile l’impiego di Lucas Vasquez in difesa con Valverde alzato a centrocampo e Bellingham sulla trequarti in caso di assenza della star francese.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Dove guardare la gara in tv e in streaming

L’affascinante derby di Madrid, in programma per giovedì 13 marzo alle 21 e valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in tv e in streaming da Amazon Prime Video.

Canale che ha dunque l’esclusiva per la trasmissione della gara.