Le formazioni scelte da Simeone e Xabi Alonso per la semifinale di supercoppa spagnola tra Atletico Madrid e Real Madrid

Il Barcellona ha superato con estrema facilità la prima prova, ora tocca alle due madrilene. Atletico e Real si sfidano a Gedda nella seconda semifinale di Supercoppa spagnola, e ad attendere una delle due ci sono i blaugrana di Flick che hanno sconfitto 5-0 l’Athletic Club.

I Colchoneros si presentano a questa competizione reduci da un buon rendimento tra coppe e campionato, rovinato in parte dal pareggio contro la Real Sociedad arrivato nell’ultimo turno della Liga. Griezmann e compagni si trovano attualmente al 4° posto in classifica, a ben 11 punti di distanza dal Barcellona primo.

Ottimo momento anche per il Real, che dopo una fase di sbandamento è tornato a vincere e convincere. I Blancos sono tornati a mettere pressione al Barça grazie alle tre vittorie di fila in campionato, a cui si è aggiunto il successo – con annesso passaggio del turno – contro il Talavera in Copa del Rey. L’obiettivo, ora, è vincere il primo trofeo stagionale.

A poco meno di un'ora dal calcio d'inizio del match, sono state rese note le scelte ufficiali di Simeone e Xabi Alonso per il derby di Madrid.

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Gallagher, Baena; Alvarez, Sorloth. All: Simeone

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchaouameni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Garcia, Vinicius. All: Xabi Alonso

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in tv e in streaming

La partita tra Atletico Madrid e Real Madrid, in programma alle ore 20 italiane al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, sarà visibile in chiaro sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.