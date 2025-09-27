Atletico Madrid-Real Madrid, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali del derby di Madrid tra l’Atletico e il Real. Le scelte definitive di Simeone e Xabi Alonso.
Atletico e Real tornano l’una di fronte all’altra per il derby.
Da una parte chi vuole lasciarsi alla spalle un avvio di campionato non semplicissimo, dall’altra chi vuole proseguire il suo perfetto avvio di campionato.
Xabi Alonso contro Simeone, Mbappé contro Julian Alvarez e tanto altro nel pomeriggio di Madrid.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez; Sorloth, Alvarez.
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Valverde, Tchouameni, Vinicius Junior; Bellingham, Mbappè.
Dove vederla in tv
La sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid, valida per la settima giornata de LaLiga, è in programma alle ore 16:15 al Metropolitano di Madrid.
Il match sarà visibile in diretta su Italia1 e DAZN.