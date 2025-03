Le formazioni ufficiali scelte da Simeone e Ancelotti per il derby tra Atletico e Real Madrid di Champions League

Tutto pronto al Wanda Metropolitano per l’accesissimo euroderby madrileño di ritorno. Dopo il 2-1 dell’andata in favore dei blancos, cambia il palcoscenico ma non l’attesa per una stracittadina dal sapore europeo.

Rodrygo e Brahim Diaz per il Real Madrid, uno scatenato Julian Alvarez per l’Atletico. Al Bernabeu la squadra di Ancelotti è riuscita a portarsi avanti al 55′ grazie all’ex Milan.

Ora, però, (almeno) altri 90′ di fuoco per capire chi accederà ai quarti di finale e affronterà con ogni probabilità l’Arsenal, che contro il PSV parte da un aggregate di 7-1.

Fischio d’inizio alle 21.00 al Wanda Metropolitano, di seguito ecco le formazioni ufficiali scelte dal Cholo Simeone e da Carlo Ancelotti.

Atletico Madrid-Real Madrid, le formazioni ufficiali

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Reinildo; G. Simeone, de Paul, Barrios, Gallagher; Julián Álvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

A disposizione: Musso, Azpilicueta, Molina, Witsel, Javi Galán, Le Normand, Kostis, Lemar, S. Lino, Riquelme, Sørloth, Correa.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy; Tchouaméni, Modrić; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé. Allenatore: Carlo Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Fran González, Alaba, Camavinga, Arda Güler, Endrick, Lucas Vázquez, Fran García, Brahim Díaz, Gonzalo García, Jacobo Ramón, Chema Andrés.

Dove vedere la partita

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid in programma mercoledì 12 marzo 2025 alle 21:00, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, disponibile tra le app su Sky Go tramite abbonamento.