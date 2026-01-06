Atletico Madrid, Raspadori convocato per la Supercoppa spagnola
L’Atletico Madrid ha diramato la lista dei convocati per l’impegno di Supercoppa contro il Real Madrid: c’è anche Raspadori
Nessun colpo di scena nella vicenda di mercato che coinvolge Giacomo Raspadori e l’Atletico Madrid.
Il club ha infatti convocato l’attaccante italiano in vista dei prossimi impegni del club nella Supercoppa spagnola.
La prima sfida per la squadra allenata da Simeone sarà contro il Real Madrid giovedì 8 gennaio.
La vincente affronterà poi una tra Barcellona e Athletic Club per il titolo. Per eventuali questioni di mercato se ne riparlerà dunque tra qualche giorno, al rientro della formazione spagnola.