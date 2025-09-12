Questo sito contribuisce all'audience di

Atletico Madrid, Nico Gonzalez: “È successo un po’ di tutto, ho insistito per essere qui”

Redazione 12 Settembre 2025
Nico Gonzalez, Juventus (Imago)

Le parole di Nico Gonzalez sul suo trasferimento dalla Juventus all’Atletico Madrid.

A Madrid, sponda Colchoneros, è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Nico Gonzalez. L’ex bianconero è infatti arrivato nella capitale spagnola sul finale della finestra di mercato.

Sul suo trasferimento all’Atletico Madrid ha spiegato: “È successo un po’ di tutto, la storia è lunga… Si è chiuso tutto all’ultimo momento, io stesso ho insistito per essere qui“.

E poi un commento sul nuovo club: “È un grande club, avevo grande voglia di essere qui e sono davvero entusiasta. So che posso dare il meglio qui, spero che sia così“.

Infine sulle ambizioni di questa nuova stagione: “Ho obiettivi personali, ma penso di più al gruppo, che è il modo in cui si cresce. Siamo l’Atleti e puntiamo ad arrivare il più in alto possibile“.