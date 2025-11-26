Atletico Madrid-Inter, gol convalidato dopo revisione del Var: ecco quanto accaduto

Intervento del Var in Atletico Madrid-Inter dopo un potenziale tocco di mano sul gol del 1-0 dei padroni di casa

Subito un episodio complicato in Atletico Madrid-Inter. Al 10′ del primo tempo, dopo un potenziale tocco di mano di Baena sul gol di Julian Alvarez, l’arbitro Letexier è stato chiamato per un On Field Review.

Dopo aver analizzato l’azione il gol è stato convalidato in quanto il centrocampista spagnolo non tocca con la mano il pallone, bensì con l’addome.

L’Inter aveva avuto un buon approccio nei primi minuti con due occasioni. Dopodichè la squadra di Simeone ha reagito trovando il gol del vantaggio.

Vedremo quale sarà la reazione della squadra di Chivu, sotto nel risultato dopo appena 10 minuti.