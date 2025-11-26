Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Inter, valida per la 5ª giornata di League Phase di Champions League

L’Inter torna in campo in Champions League per voltare pagina dopo la sconfitta nel derby contro il Milan.

L’avversaria nella 5ª giornata di League Phase è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, attualmente 4° in Liga e reduce dalla vittoria per 1-0 sul Getafe.

L’Inter gioca per rimanere a punteggio pieno e mettere già una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase successiva. I Colchoneros, invece, hanno raccolto solo 6 punti in 4 partite.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Simeone e Cristian Chivu per la sfida in programma alle 21:00 al Metropolitano.

Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Atletico Madrid-Inter

La partita tra Atletico Madrid e Inter, in programma alle 21:00 di mercoledì 26 novembre al Metropolitano, sarà visibile su Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass