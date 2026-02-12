Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona, valida per la semifinale d’andata di Coppa del Re

L’Atletico Madrid di Simeone ospiterà allo “Stadio Metropolitano” il Barcellona di Hansi Flick in occasione della semifinale d’andata di Coppa del Re.

Colchoneros che si presentano a questo appuntamento dopo aver eliminato nei turni precedenti Deportivo La Coruna e Real Betis. I blaugrana invece, si sono imposti contro il Racing e l’Albacete, squadra che ai sedicesimi ha battuto il Real Madrid,

Il match di ritorno tra Barcellona e Atletico, è in programma il prossimo 3 marzo.

Di seguito, andiamo a scoprire le formazioni ufficiali che questa a breve scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubil, Hancko, Ruggeri, G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Garcia, Kounde, Cubarsì, E. Garcia, Balde, Casado, De Jong, Fermìn, Yamal, Ferran Torres, Olmo. Allenatore: Flick