Gara destinata a restare nella storia quella tra Atletico e Barcellona in Coppa del Re: non solo per il 4-0, ma anche per il caso fuorigioco

Se per via del risultato finale il match tra Atletico Madrid e Barcellona era già destinato a restare nella storia dei club (4-0 per i Colchoneros), le polemiche nel post partita hanno dato ancora più risonanza al tutto.

L’episodio tanto discusso della semifinale di andata di Coppa del Re arriva al 52′ minuto quando, con il risultato fermo sul 4-0 per gli uomini di Simeone, Pau Cubarsì riesce a trovare il gol per i blaugrana bucando Musso su assist di Lewandowski.

Dopo una revisione durata oltre sette minuti, il VAR è intervenuto cambiando la decisione presa in campo e annullando la rete del Barcellona per fuorigioco. Una decisione arrivata in maniera lenta e confusa, dovuta a un malfunzionamento del sistema del fuorigioco semiautomatico in quell’azione di gioco dovuta alla densità di giocatori presenti in contemporanea in quell’azione (ha dichiarato il Comité Técnico de Arbitros).

Così gli addetti al VAR hanno dovuto, come da protocollo, disegnare le linee del fuorigioco in autonomia, con l’immagine finale che non è stata inviata alla produzione televisiva. Da lì le polemiche: da De Jong all’allenatore Flick, un po’ tutto il Barcellona ha protestato per un caso che continuerà a far discutere.

Atletico-Barcellona, il caso fuorigioco

“In televisione ho visto un’immagine che mostrava chiaramente come non fosse fuorigioco. Quella trasmessa non indicava il momento esatto in cui Fermin Lopez ha calciato il pallone. Se non è frutto dell’intelligenza artificiale si tratta allora di uno scandalo“, ha dichiarato nel post partita Frenkie De Jong a una televisione locale.

Secondo Mundo Deportivo la questione potrebbe non essere finita qui. Il Barcellona avrebbe infatti intenzione di presentare un reclamo formale alla Federcalcio spagnola per quanto successo, con Flick che in conferenza stampa si è lamentato dell’arbitraggio in generale (soprattutto nella gestione dei cartellini) e ancora una volta del VAR, mimando il gesto dei disegni (riferendosi alle linee tracciata “a mano” dagli arbitri addetti). Aggiungendo anche: “È stata la peggior partita da quando sono qui? No, la peggiore è stata quella contro l’Inter“.

Polemiche arbitrali e possibile rimonta

Anche Deco, direttore sportivo del club, si è lamentato nel post partita dicendo: “Non vedo miglioramenti da quando esiste il VAR. Facciamo fatica a comprendere la decisione sul fuorigioco, così come non capiamo come sia stato possibile tracciare delle linee in 10 minuti. È difficile così“.

Ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Manca ancora la gara di ritorno che, a seconda di Eric Garcia, può essere ancora decisiva. “Giocheremo in casa, con i nostri tifosi. Non ho dubbi che la nostra squadra, grazie ai giocatori che abbiamo, possa ancora ribaltare la situazione“, ha dichiarato il difensore che non potrà essere della gara vista l’espulsione rimediata sul finale di gara. Ma nel calcio spagnolo, tutto è sempre possibile.