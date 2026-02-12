Marc Casadò è uscito al 36esimo minuto di Atletico Madrid-Barcellona di Copa del Rey sul punteggio di 3-0: al suo posto Lewandowski

Primo tempo da incubo per il Barcellona al Metropolitano di Madrid contro l’Atletico.

I Blaugrana sono andati sotto di due gol dopo i primi 15′ prima per l’autogol di Erico Garcia, poi per il raddoppio di Antoine Griezmann. Neanche il tempo di rialzare la testa che i padroni di casa hanno trovato il 3-0 con Lookman.

Sotto di tre reti, Hansi Flick ha deciso di far uscire Marc Casadò dopo appena 36 minuti di gioco: al suo posto è entrato Robert Lewandowski, escluso a sorpresa dalla formazione iniziale in favore di Ferran Torres. Al termine della prima frazione Julian Alvarez ha trovato la rete del 4-0.