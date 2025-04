Per il sette blaugrana gol numero 16 in 35 presenze in tutte le competizioni in questa stagione

Il 26 aprile a Siviglia a sfidare il Real Madrid in finale di Copa del Rey sarà il Barça di Hans-Dieter Flick che vince la semifinale di ritorno al Wanda Metropolitano superando l’Atletico Madrid per 1-0 grazie alla rete di Ferran Torres al 27’. Per il sette blaugrana gol numero 16 in 35 presenze in tutte le competizioni in questa stagione e il quinto siglato stasera in questo torneo che è valso la finale.

Un fattore importante l’apporto dell’ala destra classe 2000, questa sera schierata a sorpresa da Flick in avanti al posto di Lewandowski: una scelta vincente dell’allenatore tedesco, dettata da numeri e statistiche. Infatti, Ferran è uno dei calciatori più decisivi nelle coppe.

Un gol ogni ottantuno minuti, oltre che grande protagonista proprio in Copa del Rey. Rete al Betis Siviglia agli ottavi e tripletta al Valencia ai quarti lo scorso 6 febbraio nel 5-0 del Mestalla. Questa sera a Madrid è decisivo al 27’ sbloccando la gara contro l’Atletico Madrid al 27’ sfruttando un pallone visionario di Lamine Yamal.

La squadra di Simeone, inoltre, è una delle vittime preferite in stagione dal calciatore ex Manchester City. Anche in Liga, Ferran Torres è autore di una doppietta nel successo per 4-2 del Barça.

Aggressività e solidità: il Barça elimina l’Atletico

Il Barcellona di Hans-Dieter Flick sfiderà in finale di Copa del Rey il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’Atletico, dopo il rocambolesco 4-4 dell’andata, viene eliminato al Wanda Metropolitano, sconfitto da un Barça formato “prime” nel primo tempo che ha sfornato giocate di livello coi suoi esterni: Yamal e Raphinha.

La squadra di Simeone nel secondo tempo prova in tutti i modi a trovare la rete dei supplementari sprecando con Sorloth al 51’ la palla del possibile 1-1. Ma i blaugrana riescono a contenere la grinta dei colchoneros in un secondo tempo senza nemmeno subire troppo la pressione dell’Atletico. La finale di Copa del Rey, quindi, sarà un altro Barcellona-Real Madrid: appuntamento il 26 aprile a Siviglia che sancirà la parola fine su una delle competizioni più belle del calcio europeo.