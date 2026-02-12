La FIFA vieta all’Athletic Bilbao il tesseramento di nuovi giocatori

Come riportato da Marca, l’Athletic Bilbao è stato inserito nella piattaforma digitale “FIFA Registration Bans”, Un elenco, nel quale vengono inseriti i club a cui non è permesso temporaneamente tesserare nuovi giocatori. Una misura che è prevista dall’impianto disciplinare della FIFA, e rappresenta una delle sanzioni che possono essere imposte in caso di controversie o irregolarità amministrative da parte dei club.

Secondo quanto risulta sulla piattaforma ufficiale della FIFA, il divieto al momento, risulterebbe valido per le prossime tre finestre di mercato: estate 2026, inverno 2027 ed estate 2027.

Dalla FIFA tuttavia, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardo le vere motivazioni del provvedimento. L’organismo internazionale precisa che la lista comprende società sanzionate per diverse tipologie di infrazioni, tra cui controversie finanziarie, dispute contrattuali o inadempienze regolamentari.

Filtra comunque ottimismo all’interno del club biancorosso. Fonti vicine al club infatti, credono si tratti solamente di una controversia, la quale verrà sistemata nei prossimi giorni.