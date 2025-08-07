Milan, lo Young Boys aumenta le richieste per Athekame: la situazione

Le novità sulla trattativa tra il Milan e lo Young Boys per Zachary Athekame

Prosegue la trattativa tra il Milan e lo Young Boys per Zachary Athekame, difensore svizzero classe 2004 di proprietà dei bernesi.

Come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, i rossoneri sono particolarmente interessati a portare in rosa il difensore, e vanno avanti i dialoghi tra le parti per cercare di portarlo in rossonero.

Tra il Milan e lo Young Boys manca però – nonostante i diversi colloqui – ancora l’accordo economico sulle cifre, sebbene i rossoneri negli scorsi giorni si siano quasi avvicinati alle richieste del club svizzero. Sono previsti nuovi contatti anche nelle prossime ore per cercare di trovare un’intesa, ma la volontà del Milan è quella di portarlo in squadra per una cifra non superiore ai 10 milioni di euro.

Al momento le richieste del club svizzero, visto anche l’interesse di altre squadre, è aumentato. La volontà di Athekame però così come ha ribadito il giocatore al suo entourage, resta chiara: vuole andare al Milan.