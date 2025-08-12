Athekame: il Milan è arrivato a 10 milioni, ora si cerca l’intesa sulla rivendita
Continua la trattativa tra il Milan e lo Young Boys per Zachary Athekame: si cerca l’intesa sulla rivendita
Continua la trattativa tra Milan e Young Boys per Zachary Athekame. I rossoneri sono arrivati ai 10 milioni di euro richiesti dallo Young Boys, ora si cerca l’intesa sulla rivendita.
Il terzino classe 2004, che in questa stagione ha già raccolto 4 presenze nel campionato svizzero, potrebbe essere dunque il rinforzo giusto per la fascia destra rossonera. Nell’ultima annata ha raccolto 34 apparizioni complessive, arricchendo il proprio bottino personale con due assist.