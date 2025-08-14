Milan, Athekame è arrivato a Linate | FOTO e VIDEO
Zachary Athekame si prepara a indossare la maglia del Milan: il terzino classe 2004 è arrivato a Linate. Nel pomeriggio visite mediche e firma
Ecco il terzino che Allegri aspettava. Zachary Athekame è arrivato a Linate: l’accordo con lo Young Boys è stato raggiunto per 10 milioni più una percentuale sulla rivendita. Il classe 2004 svolgerà le classiche visite mediche già oggi 14 agosto, prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.
