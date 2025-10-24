Un lampo di Athekame salva il Milan: con il Pisa è pareggio

Zachary Athekame riprende il Pisa: a San Siro termina 2-2

Il primo gol in rossonero di Athekame permette al Milan di evitare la sconfitta contro il Pisa. Un lampo, con il destro da fuori area, che permette alla squadra di Allegri di conquistare un pareggio, dopo aver subito la rimonta con le reti di Cuadrado e Nzola.

Classe 2004, ventuno anni a dicembre, lo svizzero è subentrato nella ripresa a un altro giovanissimo, Bartesaghi, e grazie a un gran tiro rasoterra dalla distanza sul primo palo ha battuto Semper. Un prospetto importante, quello di Athekame, per il quale infatti il Milan in estate ha sborsato circa dieci milioni di euro allo Young Boys.

Terzino moderno, dalla grande corsa e dall’ottima tecnica – come dimostrato con il tiro del gol – Athekame è stata la mossa di Massimiliano Allegri nel secondo tempo per garantire nuova spinta ai rossoneri. Una scelta azzeccata, da parte dell’allenatore.

Primo gol in rossonero, una caratteristica non proprio nelle sue corde (già pareggiato il record della scorsa stagione con lo Young Boys).