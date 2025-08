Athekame titolare con lo Young Boys, ma il Milan cerca l’intesa finale

Dopo la partita del campionato svizzera proseguirà la trattativa tra Milan e Young Boys

Dopo Ardon Jashari, il Milan vuole portare un altro svizzero in rossonero. Come raccontato, i rossoneri sono in trattiva per il classe 2004 Zachary Athekame.

Il terzino vuole il Milan, ma per ora è impegnato con lo Young Boys per l’inizio del campionato svizzero, già arrivato alla terza giornata.

I gialloneri lo hanno schierato da titolare nel big match contro il Basilea, ma per il Milan non si tratta di un imprevisto.

Da domani, giovedì 7 agosto, proseguirà la trattativa per lui per cercare un’intesa totale che ancora manca.