Atalanta, il West Ham ha chiesto informazioni per Zalewski
Il West Ham ha chiesto informazioni per Nicola Zalewski dell’Atalanta: servirà un’offerta molto importante per lasciarlo partire
Diciottesimo in Premier League, il West Ham di Nuno Espirito Santo è alla ricerca di rinforzi per riuscire a salvarsi al termine di questa stagione.
Gli Hammers hanno infatti chiesto informazioni all’Atalanta per Nicola Zalewski, esterno/trequartista classe 2002.
Arrivato in nerazzurro dall’Inter la scorsa estate, il calciatore polacco cresciuto nel settore giovanile della Roma, in questa stagione ha disputato 18 partite di Serie A, condite da un gol e tre assist.
Ai nerazzurri non è al momento ancora arrivata nessuna offerta, che in ogni caso dovrà essere molto importante, considerando il rendimento del giocatore e il costo sostenuto dall’Atalanta in estate per acquistarlo.