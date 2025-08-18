Atalanta, ufficiale l’arrivo di Zalewski: il comunicato

Nicola Zalewski – Credits: Atalanta BC

L’Atalanta ha un nuovo esterno: ufficiale l’arrivo di Zalewski dall’Inter.

Una trattativa nata e conclusa in poche ore, adesso del tutto completata. È ufficiale il trasferimento di Nicola Zalewski dall’Inter all’Atalanta.

L’esterno polacco, che era stato riscattato dai nerazzurri di Milano al termine della passata stagione, saluta subito per trasferirsi a Bergamo, per una cifra intorno ai 17 milioni di euro.

Il club bergamasco lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: “Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano“.

E infine: “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra“.