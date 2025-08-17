Atalanta, confermato il sondaggio per Zalewski: c’è l’apertura dell’Inter a trattare

Trovano conferma le indiscrezioni del sondaggio dell’Atalanta per Zalewski. L’Inter apre alla trattativa che non è legata a Lookman

L’Atalanta sonda la pista che porta a Nicola Zalewski dell’Inter. La squadra di Cristian Chivu ha aperto alla possibilità di trattare per la partenza del terzino polacco.

La situazione tra Atalanta e Inter per Zalewski non è legata ad Ademola Lookman. La Dea, infatti, è alla ricerca di un terzino e ha sondato l’ex Roma. Per Lookman le valutazioni delle due parti restano troppo distanti e il dialogo per il trasferimento del nigeriano dall’Atalanta all’Inter non è ripartito fino ad oggi.