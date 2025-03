Le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Di Francesco per Atalanta-Venezia

Dopo l’apertura della giornata di campionato con Fiorentina-Lecce, la 27ª giornata di Serie A continua con Atalanta-Venezia.

Le formazioni di Gian Piero Gasperini ed Eusebio Di Francesco si affrontano a partire dalle 15.00 di oggi, 1 marzo 2025, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Reduci dall’ottimo 5-0 contro l’Empoli, i nerazzurri si sono lasciati alle spalle il 3-1 subito in casa contro il Club Brugge che è costato l’eliminazione prematura dalla Champions League. Il Venezia, invece, va alla ricerca di punti importantissimi in ottica salvezza dopo lo 0-0 con la Lazio.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Di Francesco per l’anticipo delle 15.00

Atalanta-Venezia, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Maldini.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Duncan, Carboni, El Haddad, Doumbia.

Dove vedere Atalanta-Venezia in tv e streaming

La partita tra Atalanta e Venezia, valida per la 27esima giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium sabato 1 marzo alle 15:00.

La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, ma anche in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.