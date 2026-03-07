Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Palladino e Runjaic per la sfida della 28esima giornata di Serie A tra Atalanta e Udinese.
Il sabato della 28esima giornata di Serie A continua con la sfida delle 18:00 tra l’Atalanta di Palladino e l’Udinese Runjaic.
Dopo il pareggio in Coppa Italia con la Lazio i nerazzurri vogliono portare a casa i tre punti in campionato. Attenzione alla gestione delle forze vista la sfida di Champions contro il Bayern Monaco martedì 10 marzo.
Gli ospiti arrivano invece dalla vittoria contro la Fiorentina grazie al tris inflitto dalla rete di Kabasele, il rigore di Davis e Buksa nel recupero.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Palladino e Runjaic.
Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, De Roon, Djimsiti, Vavassori, Levak, Zalewski, Ahanor, Krstovic. All. Palladino.
UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione:Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Atta, Bayo, Buksa, Arizala, Camara, Miller. All. Runjaic
Atalanta-Udinese, dove vedere in tv e streaming
La sfida tra Atalanta e Udinese, in programma sabato 7 marzo alle ore 18:00, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di DAZN disponibile per computer, tablet e cellulare.