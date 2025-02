Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali

Gli undici scelti da Gasperini e Vanoli per la gara della 23esima giornata

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 1 febbraio, alle 18:00, va in scena a Bergamo la sfida di campionato tra Atalanta e Torino.

I nerazzurri vengono dal pareggio di Champions League sul campo del Barcellona e dalla vittoria col Como nell’ultima giornata e cercano punti per accorciare, almeno momentaneamente, su Napoli e Inter.

Anche i granata, trascinati da un Che Adams in grande forma, hanno vinto l’ultima partita contro il Cagliari e cercheranno il colpo sul campo dell’Atalanta.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Gian Piero Gasperini e Paolo Vanoli.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Brecianini; De Ketelaere, Retegui. All. Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Cassa, Palestra, Obric.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Paolo Vanoli

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Dembele, Ginetis, Ciammaglichella, Linetty, Nije, Yesin

Dove vedere Atalanta-Torino in tv e streaming

La partita, valida per la 23esima giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo oggi, sabato 1 febbraio, alle 18:00. La gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN, ma anche sul canale 214 del decoder Sky per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.