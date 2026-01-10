Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida di Serie A tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e il Torino di Marco Baroni.

Atalanta e Torino si sfidano nella ventesima giornata di Serie A. Una gara importante per le ambizioni delle squadre di Palladino e Baroni, con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di fare risultato.

Da una parte ci sono i nerazzurri, reduci da due vittorie consecutive contro Roma e Bologna, che hanno riacceso le speranze di una qualificazione europea.

Dall’altra c’è il Torino che nell’ultima gara ha perso in casa per 2-1 contro l’Udinese.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Maldini, Musah, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Sulemana.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Zapata. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Adams, Dembele, Nkounkou, Asllani, Biraghi, Njie, Acquah.

Dove vederla in tv

La sfida tra Atalanta e Torino, valida per la ventesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di sabato 10 gennaio 2026 alla New Balance Arena di Bergamo.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, Sky GO e DAZN.