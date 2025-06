Atalanta, interesse per Kamaldeen Sulemana del Southampton: contatti in corso

Contatti in corso tra l’Atalanta e Kamaldeen Sulemana del Southampton

L’Atalanta continua a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Ivan Juric.

Per la fascia sinistra, interessa Kamaldeen Sulemana, ala ghanese classe 2002 che nella passata stagione ha giocato al Southampton, poi retrocesso in Championship.

Per lui 15 presenze, 2 gol e 2 assist in Premier League proprio con Ivan Juric come allenatore, che ora potrebbe ritrovare in Italia.

Contatti in corso tra le parti, ma il 23enne, destro di piede, è un obiettivo del club nerazzurro bergamasco.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO