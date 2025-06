Atalanta, Sulemana ha svolto una parte di visite mediche | FOTO e VIDEO

Kamaldeen Sulemana – Credits: Atalanta BC

Kamaldeen Sulemana ha svolto oggi, lunedì 30 giugno, la prima parte delle visite mediche con l’Atalanta

Il primo acquisto dell’era Ivan Juric in casa Atalanta porta il nome di Kamaldeen Sulemana. L’esterno d’attacco ghanese, che ha lavorato con l’allenatore croato al Southampton, è stato acquistato dai nerazzurri per 17 milioni più 4 di bonus.

Agli inglesi anche il 15% sulla futura rivendita del classe 2002, che è già atterrato in Italia per dare il via alla nuova avventura con i bergamaschi.

Nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, il 23enne ha svolto la prima parte delle visite mediche al centro ospedaliero Habilita di Bergamo, mentre domani effettuerà il resto.

Di seguito le immagini della prima giornata da nerazzurro di Sulemana.