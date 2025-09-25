Atalanta, ecco il nuovo nome dello stadio: sarà la New Balance Arena

Nuovo nome per lo stadio dell’Atalanta: diventerà la New Balance Arena.

Nuovo capitolo nella collaborazione tra Atalanta e New Balance. Dopo la sponsorizzazione tecnica avviata all’inizio della stagione 2025/26, il marchio statunitense diventa da oggi anche title sponsor dell’impianto di Bergamo, che cambia ufficialmente nome in New Balance Arena.

L’intesa non riguarda soltanto lo stadio: l’accordo prevede anche i naming rights della sede del settore giovanile, che diventa New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini, in memoria dello storico responsabile del vivaio nerazzurro. Una scelta che lega il progetto commerciale al percorso formativo dei giovani calciatori, da sempre parte dell’identità del club.

“Siamo entusiasti della nostra partnership con New Balance, una collaborazione che si basa sulla condivisione di valori comuni quali il duro lavoro, l’integrità e l’impegno verso la comunità”, ha dichiarato il co-chairman nerazzurro Stephen Pagliuca, sottolineando l’aspetto valoriale dell’operazione.

Lo stadio di Bergamo, costruito nel 1928 e interamente di proprietà del club dal 2017, ha conosciuto negli ultimi anni un importante percorso di ristrutturazione sotto la guida della famiglia Percassi e della dirigenza nerazzurra. Modernizzato negli spazi e nei servizi, mantiene però un rapporto stretto con la città e i tifosi, considerato uno dei punti di forza dell’impianto.