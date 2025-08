Marco Sportiello torna all’Atalanta: la sua conferenza di presentazione

A distanza di due stagioni dall’ultima volta, Marco Sportiello torna a vestire la maglia dell’Atalanta.

Il nuovo portiere nerazzurro si è presentato oggi nella consueta conferenza stampa, accompagnato dall’amministratore delegato Luca Percassi che ha fatto il punto anche sulla situazione legata ad Ademola Lookman (LEGGI QUI LE SUE PAROLE).

Sportiello ha così esordito: “Ritrovo l’Atalanta come l’avevo lasciata. Ho trovato un ambiente sano, umile: sono molto contento di aver ritrovato questo ambiente, tutte queste persone con cui ho lavorato. Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di ricominciare“.

“Esperienza al Milan? Sono stati due anni importanti, ho conosciuto un altro ambiente, un club storico, ma quest’anno non avendo coppe e avendo un portiere di un certo spessore non mi avrebbe aiutato a fare qualche presenza in più. Sono davvero contento, non ci ho pensato un attimo a venire“, ha continuato.

Atalanta, la conferenza di presentazione di Sportiello

Nel corso della sua conferenza stampa Sportiello ha parlato anche del suo nuovo allenatore: “Juric è un allenatore che già conosciamo, è stato un allievo di Gasperini, l’impronta è quella. Sicuramente è una persona e un allenatore diverso, stiamo cercando di lavorare su dei piccoli dettagli dove potevamo migliorare, anche se non è facile dopo nove anni. Non c’è tantissimo da cambiare, ma cerchiamo sempre di migliorare “.

Su cosa gli manca da raggiungere con l’Atalanta e i suoi obiettivi: “Mi manca vincere un trofeo. L’Atalanta lo ha già fatto, credo che sia quello che mi manca con questa società e con questo ambiente”.