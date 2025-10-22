Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Slavia Praga
Dopo 7 giornate di Serie A, l’Atalanta è l’unica squadra ancora imbattuta nei top cinque campionati europei insieme al Bayern Monaco.
I nerazzurri però vengono da tre pareggi consecutivi in campionato e cercheranno di tornare alla vittoria in occasione del ritorno in Champions League.
Finora la squadra di Juric ha raccolto 3 punti in due partite, con la vittoria contro il Club Brugge e la sconfitta col PSG.
La terza gara della League Phase la mette di fronte allo Slavia Praga. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric
A disposizione: in attesa
SLAVIA PRAGA (4-3-2-1): Markovic; Boril, Vlcek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley, Moses; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky
A disposizione: in attesa
Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in tv e streaming
La partita tra Atalanta e Slavia Praga si giocherà alla New Balance Arena con calcio d’inizio alle 21:00.
La gara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.