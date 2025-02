Atalanta, Scamacca rientra in campo dopo l’infortunio

L’attaccante italiano rientra in campo dopo il lungo infortunio

Gianluca Scamacca ha finalmente visto la luce in fondo al tunnel. Alla prima convocazione dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per sei mesi, Gasperini ha anche deciso di dargli la gioia del rientro in campo.

L’attaccante italiano si era rotto crociato, collaterale e menisco del ginocchio, venendo costretto a un lunghissimo stop.

Sul risultato di 1-1 nella sfida contro il Torino, a 10 minuti di distanza dal rigore sbagliato da Mateo Retegui e parato da Millinkovic Savic, l’allenatore dell’Atalanta ha rimandato in campo Gianluca Scamacca per i minuti finali. All’85’, dunque, fuori proprio Retegui, dentro Scamacca.

