Atalanta, Scamacca out contro il Bologna per un edema fibrillare al flessore destro
Palladino dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca per la sfida di Serie A contro il Bologna: l’attaccante ha rimediato un edema fibrillare al flessore destro.
Gianluca Scamacca non sarà a disposizione di Palladino per la sfida contro il Bologna. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato un edema fibrillare al flessore destro, conseguenza di una contusione rimediata nell’ultimo match contro la Roma.
Gli esami strumentali, in particolare la risonanza magnetica, hanno consigliato prudenza, con l’attaccante che ha preferito non correre rischi.
Cambia dunque l’assetto offensivo nerazzurro: in avanti spazio a Nikola Krstovic.